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Царьград

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Минобороны РФ поразило логистический центр и транспорт для ВСУ

Минобороны РФ поразило логистический центр и транспорт для ВСУ

Во вторник Министерство обороны РФ сообщило о нанесении ударов по порту "Южный" в Одесской области, где были поражены логистический центр, 12 грузовиков и бензовоз, перевозившие военные грузы для ВСУ, а также два сухогруза из порта Черноморск.

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