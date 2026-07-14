Минобороны РФ поразило логистический центр и транспорт для ВСУ

Во вторник Министерство обороны РФ сообщило о нанесении ударов по порту "Южный" в Одесской области, где были поражены логистический центр, 12 грузовиков и бензовоз, перевозившие военные грузы для ВСУ, а также два сухогруза из порта Черноморск.