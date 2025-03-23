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Кравец об 1:5 с «Авангардом»: «Куньлунь», сравняв счет, решил, что можно ошибаться. Тут же в меньшинстве пропустили ненужный гол. В 3-м периоде не хватило эмоций»

«Понимали, что серьезный соперник. Начали неплохо, сравняв счет, решили, что можно ошибаться. Тут же наказали нас, в меньшинстве пропустили ненужный гол.

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