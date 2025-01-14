Жители региона могут подать заявку на участие в новом сезоне молодежного проекта «Лидеры Нижегородской области»

Жители региона могут подать заявку на участие в новом сезоне проекта «Лидеры Нижегородской области». Масштабная образовательная программа направлена на выявление и объединение высокопотенциальных молодых лидеров и создание возможностей для их профессионального развития на территории региона.
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