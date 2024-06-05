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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпин о банах за слова и жесты: «Всем ###### был бы, если бы подсветили, что в раздевалке после игр на судью выливается – футболистами и не только»

Аршавин, Карпин, президент Мир РПЛ Александр Алаев и агент Тиимур Гурцкая обсудили эту тему в шоу «Это футбол, брат!» на фоне наказания Руслана Безрукова.

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