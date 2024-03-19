Politico: В ЕС ведётся тайная работа по Украине

Американские СМИ утверждают, что Евросоюз не просто задумался над интеграцией Украины, но и стал работать в этом направленииГазета Politico утверждает, что в Евросоюзе началась работа по подготовке к возможной интеграции Украины и Молдавии.
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