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«Игры престолов» отдыхают. Под крылом у Зеленского обнаружили очередной рассадник «агентов Кремля»

«Игры престолов» отдыхают. Под крылом у Зеленского обнаружили очередной рассадник «агентов Кремля»

Политнавигатор Прозападные грантоеды в Киеве раскручивают новый, потенциально супертоксичный для Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака скандал – проект «Схемы» финансируемого из бюджета США Радио «Свобода» опубликовал данные о том, что «смотрящий» Банковой за судами и правоохранительными органами» в ранге замглавы президентского Офиса Олег Татаров, о котором уже писал “ПолитНавигатор”, по меньшей мере, девять раз летал в Москву после 2014 года.

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