Политнавигатор Прозападные грантоеды в Киеве раскручивают новый, потенциально супертоксичный для Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака скандал – проект «Схемы» финансируемого из бюджета США Радио «Свобода» опубликовал данные о том, что «смотрящий» Банковой за судами и правоохранительными органами» в ранге замглавы президентского Офиса Олег Татаров, о котором уже писал “ПолитНавигатор”, по меньшей мере, девять раз летал в Москву после 2014 года.