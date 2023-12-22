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Слава впервые прокомментировала примирение с возлюбленным

Слава впервые прокомментировала примирение с возлюбленным

Певица Слава об отношениях с Анатолием Данилицким: Дураки оба! Певица Слава несколько месяцев назад заявила о расставании с возлюбленным Анатолием Данилицким, с которым состояла в отношениях больше 20 лет.

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