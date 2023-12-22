Слава впервые прокомментировала примирение с возлюбленным

Певица Слава об отношениях с Анатолием Данилицким: Дураки оба! Певица Слава несколько месяцев назад заявила о расставании с возлюбленным Анатолием Данилицким, с которым состояла в отношениях больше 20 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии