Эксперты – о перестановках в правительстве: "В новом кабмине будут люди не из ПДС"

Молдавские политологи считают, что заявление об уходе министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну из правительственной команды и из рядов ПДС было ожидаемым и что нас ждут и другие уходы из правительства.
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