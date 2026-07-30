PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

449 подписчиков

«Shambala» станет крупнейшим развлекательным комплексом России и Европы

«Shambala» станет крупнейшим развлекательным комплексом России и Европы

Развлекательный комплекс «Шамбала» в игорной зоне «Приморье» завершает строительство второй очереди. Общий объём инвестиций в проект с момента начала строительства оценивается в 24 млрд рублей, а общая площадь комплекса после ввода всех объектов достигнет 95 000 квадратных метров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии