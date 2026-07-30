«Shambala» станет крупнейшим развлекательным комплексом России и Европы

Развлекательный комплекс «Шамбала» в игорной зоне «Приморье» завершает строительство второй очереди. Общий объём инвестиций в проект с момента начала строительства оценивается в 24 млрд рублей, а общая площадь комплекса после ввода всех объектов достигнет 95 000 квадратных метров.
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