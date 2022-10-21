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Народный фронт вместе с партией «Зеленая альтернатива» помогли эвакуировать медведя с территории, граничащей с линией фронта, лечение и реабилитацию после стресса ему обеспечит Московский зоопарк

Народный фронт вместе с партией «Зеленая альтернатива» помогли эвакуировать медведя с территории, граничащей с линией фронта, лечение и реабилитацию после стресса ему обеспечит Московский зоопарк

Президентское движение совместно с партией «Зеленая альтернатива», ВСКС, зоопарком «Малинки», военнослужащими НМ ЛНР эвакуировали медведя с территории, граничащей с линией фронта в Луганской народной республике.

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