Селезнев предложил не возвращать бездомных собак на улицу, а искать им хозяев

Необходимо реформировать систему обращения с бездомными животными, заявил первый заместитель председателя Комитета ГД по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР), подчеркнув, что их нельзя выпускать обратно на улицу, а нужно искать для них новых хозяев.
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