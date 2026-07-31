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ДумаТВ

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Селезнев предложил не возвращать бездомных собак на улицу, а искать им хозяев

Селезнев предложил не возвращать бездомных собак на улицу, а искать им хозяев

Необходимо реформировать систему обращения с бездомными животными, заявил первый заместитель председателя Комитета ГД по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР), подчеркнув, что их нельзя выпускать обратно на улицу, а нужно искать для них новых хозяев.

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