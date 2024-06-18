Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

По итогам встречи был подписан протокол о намерениях установления дружественных связей Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей поездки в Китай встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем и мэром Хэфэя Ло Юньфэном.