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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

Собянин рассказал о планах сотрудничества Москвы и китайской провинции Аньхой

По итогам встречи был подписан протокол о намерениях установления дружественных связей Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей поездки в Китай встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем и мэром Хэфэя Ло Юньфэном.

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