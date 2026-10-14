Осень меняет не только пейзаж за окном, но и условия, в которых работает организм. Световой день становится короче, пасмурной погоды больше, на улице холодает, а в домах включают центральное отопление.
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