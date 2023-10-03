Под Смоленском освятили знак на месте храма Покрова Пресвятой Богородицы

1 октября состоялось открытие и освящение памятного знака, установленного по благословению митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора и при поддержке местного населения, на месте, где ранее стоял Покровский храм в деревне Следнево Дорогобужского района Смоленской области.
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