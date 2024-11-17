Поисковые отряды в Коломне подвели итоги экспедиций в 2024 году

«Вахты памяти — 2024»Мероприятие прошло в молодежном центре «Выбор». В этом году в «Вахтах памяти» принимали участие отряды «Суворов», «Имени дважды Героя Советского Союза Василия Александровича Зайцева», объединение «Георгий Победоносец» при школе № 2 в Озерах и географическое общество «Робинзоны во Вселенной» гимназии № 2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии