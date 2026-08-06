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Губернатор Самарской области обсудил с депутатом Госдумы развитие региона и новые приоритеты

Губернатор Самарской области обсудил с депутатом Госдумы развитие региона и новые приоритеты

САМАРА, 6 августа, ФедералПресс. В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с первым заместителем председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонидом Симановским.

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