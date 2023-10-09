Кирби назвал Иран соучастником конфликта между Израилем и Палестиной

Советник американского лидера Джозефа Байдена по национальной безопасности Джон Кирби во время выступления на пресс-конференции предъявил иранскому руководство обвинения в ответственности за события, разворачивающиеся между Израилем и Палестиной в последние дни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии