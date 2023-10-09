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  • Хакимжон Ходжамов
    Эти гейропейцы вроде бореля. дер ляйен и иже с ними наверное думают и верят что они что то решают в этом и мире и их ...Глава МИД Израиля...
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Кирби назвал Иран соучастником конфликта между Израилем и Палестиной

Кирби назвал Иран соучастником конфликта между Израилем и Палестиной

Советник американского лидера Джозефа Байдена по национальной безопасности Джон Кирби во время выступления на пресс-конференции предъявил иранскому руководство обвинения в ответственности за события, разворачивающиеся между Израилем и Палестиной в последние дни.

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