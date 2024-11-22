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Олег Газманов озвучил единственный недостаток SHAMAN

Олег Газманов озвучил единственный недостаток SHAMAN

Олег Газманов заявил, что Ярослав Дронов достоин звания заслуженного артиста, так как он имеет выразительный вокал и патриотические чувстваВ июле текущего года Владимир Путин подписал указ о присвоении Ярославу Дронову, известному как SHAMAN, звания заслуженного артиста России.

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