САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом высоко оценил посреднические усилия Соединенных Штатов по урегулированию вокруг Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым