Над авиабазой в Великобритании замечены неизвестные беспилотники

Владимир Елкин

Необходимо вокруг "велико"британских островов заложить самые мощные ядерные заряды и утопить эту колониальную сволоту, процветающую за счет ограбленных колоний и провоцирующую все конкурирующие с нею страны на военные столкновения (Японии с Россией-1905г, Германии с Россией-1914г, Турции с Россией-многократно и т.д.), в водах Атлантики! Пусть там же подохнут и наши удравшие воры-олигархи! Россия и весь мир только вздохнут с облегчением, а теневые дельцы из-за океана, желающие обогатиться на войнах, не желая повторить судьбу бритов, перестанут финансировать войны и...наступит мир!