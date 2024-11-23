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Несекретные материалы

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Над авиабазой в Великобритании замечены неизвестные беспилотники

Над авиабазой в Великобритании замечены неизвестные беспилотники

Стало известно, что авиабаза Лейкенхит (Lakenheath) ВВС Великобритании на юго-востоке Англии оказалась целью любопытства неизвестных БПЛА.

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Комментарии
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Иван Ураганов
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13 час.
Владимир Елкин
Необходимо вокруг &quot;велико&quot;британских островов заложить самые мощные ядерные заряды и утопить эту колониальную сволоту, процветающую за счет ограбленных колоний и провоцирующую все конкурирующие с нею страны на военные столкновения (Японии с Россией-1905г, Германии с Россией-1914г, Турции с Россией-многократно и т.д.), в водах Атлантики! Пусть там же подохнут и наши удравшие воры-олигархи! Россия и весь мир только вздохнут с облегчением, а теневые дельцы из-за океана, желающие обогатиться на войнах, не желая повторить судьбу бритов, перестанут финансировать войны и...наступит мир!
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10 час.

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