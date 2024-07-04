Слезы текли рекой: дочка Пугачевой отреагировала на ее развод

В жизни Аллы Борисовны было несколько мужей. Александр Стефанович и Филипп Киркоров раньше частенько давали интервью, и, приходя в восторг от певицы даже спустя годы, рассказывали, почему не сложились браки и как на новость о расставании реагировали самые близкие.