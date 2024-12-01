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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тайриз Макси: «У нас начинает что-то получаться. Думаю, тренер постепенно разбирается, кто с кем сочетается»

«Давайте смотреть здраво. У них результаты лучше, чем у нас. Было бы глупо проявить неуважение и делать вид, что это какая-то легкая игра.

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