Поисковая экспедиция отправилась к месту падения самолета в Афганистане

Наземная поисково-спасательная группа отправилась к предполагаемому месту падения самолета Falcon 10 с россиянами, также готовится вылет вертолета из Кабула, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
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