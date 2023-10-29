Девушка с ребенком сделала замечание таджику за курение на остановке, тот применил оружие

Vall VIPUS

Вот, чтобы все не на кого, не сваливать и чтобы наши парни и мужья не сидели, за этих типа специалистов... Этим, вопросом, должна заниматься власть, полиция и прочие регуляторы... Я бы позволил себе умный и продуманный алгоритм, что... Работодатель, такого, этого, и другого крутого специалиста, при нарушении им законодательства, кроме его специалиста, персональной ответственности, работодатель платил штраф, скромно: 1 млн. рублей за одного специалиста и одно противоправное деяние, тогда этот и эти работодатели, вне зависимости от веры и национальности, будут думать, приглашать к нам в страну таких специалистов, или воспользоваться услугами наших Иванов, Семенов и Мифодиев!) Я, думаю найдется много желающих, в Москве и не только, себя показать и Москву и другие крупные города посмотреть... А, полиции и власти посоветовать иметь ввиду закон прописанный в Конституции, что религия в нашей стране, даже государство и веру образующая и истории своей не стыдящаяся... Религия у нас отделена от государства. А потому, вот Вам Бог, а вот порог. Все так называемые общественные объединения национальных диаспор - все - закрыть. Муфтиям посоветовать заниматься религией и не мешать полиции, наводить порядок в силу закона. А, ФСБ, разработать, алгоритм действия и противодействия, создания: 5,6,7 и 8 колон, в России, а то вспомните стихи Маяковского "Прозаседавшиеся"... А, осевших здесь функционеров и резидентов , с гражданством РФ, привлекать за измену Родине, а также противодействия исполнению законов, а иначе весьма скоро, наступит коллапс власти и народные бунты, которые чья-то волосатая власть, направит, на свержение, этой самой власьти....Зеков наших тоже пожалейте и не переполняйте тюрьмы и зоны, этими героями этносов и эпосов... Продумать надо и правовой, но жесткий и безапелляционный алгоритм, лишения Российского гражданства, предоставленного шайтанам с 1991 года до настоящего момента. Совершил, ответь! До свидания. Пусть их там на их родине, по степени тяжести противоправного деяния, хотят у себя сажают, хотят орден дают, но пусть он у них любит и Америку и все что угодно...