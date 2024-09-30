Маленькие гробы, жуткая боль родных: похороны четверых детей, погибших из-за отравления в Красноярском крае

Сегодня в селе Красная Сопка Красноярского края проходят похороны четверых детей из одной семьи, погибших при отравлении веществом для травли насекомых.
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