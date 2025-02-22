Почти полторы тонны продукции изъяты из карельских магазинов сети «Светофор»

Самый большой объем — 980 килограммов товара — арестован в Костомукше.Это творог из сырья неизвестного происхождения, колбаса и печень, несколько раз замороженные и размороженные, сыр с истекшим сроком хранения, а также продукты в нарушенной упаковке.