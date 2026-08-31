Дизайнеры заявили о переработке брендинга и айдентики после вмешательства ИИ

Подавляющее большинство дизайнеров за последний год хотя бы раз переделывали брендинг, айдентику или визуальную концепцию, которую клиенты до этого пытались создать с помощью ИИ или недорогого подрядчика.
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