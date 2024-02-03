Луна сжимается: поверхность спутника Земли уменьшается и становится более хрупкой Ирэн ОрлонскаяУченые из Университета Мэриленда высказали опасения относительно возможных катастрофических последствий для астронавтов миссии «Артемида».
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