Андрей Коваленко принял участие в плановой выездной проверке Роспотребнадзора в отношении предпринимателя

Согласно Федеральному закону от 07.05.2013 N 78-ФЗ (ред. от 10.07.2023) “Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации”, ст.
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