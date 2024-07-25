Готовившая покушение на Соловьева неонацистская группировка взяла ответственность за убийство Фарион

Радикал мотивировал преступление тем, что экс-депутат Рады разжигала ненависть по языковому признаку внутри украинского обществаЯчейка неонацистской группировки National Socialism/White Power* («Национал-социализм/Белая сила, власть») в своем Telegram-канале взяла ответственность за убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, сообщает украинское издание «Страна».
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