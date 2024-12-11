Генерация и редактирование изображений с текстом. Следующая модель нового поколения после DALL-E на основе диффузионного шумоподавления.
GLIDE
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Генерация и редактирование изображений с текстом. Следующая модель нового поколения после DALL-E на основе диффузионного шумоподавления.