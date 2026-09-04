Замкомандира Беркут рассказал об уничтожении техники ВСУ на ореховском направлении

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие батальона беспилотных систем на ореховском направлении Запорожской области ежедневно уничтожают одну-две единицы техники Вооруженных сил Украины.
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