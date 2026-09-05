Why Supernatural's Creator Quit The Hit Show After Just 5 Seasons

When Supernatural returned for its sixth season in 2010, it had a new showrunner at the reins. But why did the show's creator decide to step away?When Supernatural returned for its sixth season in 2010, it had a new showrunner at the reins.
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