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Why Supernatural's Creator Quit The Hit Show After Just 5 Seasons

Why Supernatural's Creator Quit The Hit Show After Just 5 Seasons

When Supernatural returned for its sixth season in 2010, it had a new showrunner at the reins. But why did the show's creator decide to step away?When Supernatural returned for its sixth season in 2010, it had a new showrunner at the reins.

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