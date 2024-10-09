В кампании Трампа опровергли сообщения о тайных поставках тестов на COVID-19 в Россию

Директор по коммуникациям предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа Стивен Чунг опроверг сообщения о тайных поставках политиком российскому лидеру Владимиру Путину тестов на COVID-19 в 2020 году.
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