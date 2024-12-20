Управление мусульман проигнорировало законы России и разрешило многожёнство

В нашей стране образовалось многовластье.Глав диаспоров много,муфтиев,и каждый диктуют,как народу жить.Повыдворять надо в свои исторические страны,и муфтия следом за своей паствой.

Мария

Я не смотрю фильмы,о которых вы пишете,но и что я прочитала,тоже считаю,что это будет проституция,когда мужчина,будет иметь 4 жены,это скатывание назад в средневековье,это страна не будет развиваться,как в среднеазиатских и закавказских странах.