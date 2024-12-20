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Управление мусульман проигнорировало законы России и разрешило многожёнство

Управление мусульман проигнорировало законы России и разрешило многожёнство

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сообщил, что мусульманам в России теперь разрешено заводить несколько жён.

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Комментарии
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Борис Сторублевцев
хочется услышать реакцию на этот выкидон муфтиев ,от наших властей???
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53 мин.
Мария
В нашей стране образовалось многовластье.Глав диаспоров  много,муфтиев,и каждый диктуют,как народу жить.Повыдворять надо в свои исторические страны,и муфтия следом за своей паствой.
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15 мин.
Мария
Я не смотрю фильмы,о которых вы пишете,но и что я прочитала,тоже считаю,что это будет проституция,когда мужчина,будет иметь 4 жены,это скатывание назад в средневековье,это страна не будет развиваться,как в среднеазиатских и закавказских странах.
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10 мин.

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