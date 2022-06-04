Кедми объяснил, почему Эрдогану наплевать на США

Израильский государственный деятель Яков Кедми заявил, что Вооруженные силы Турции начали операцию в отношении курдов в северной части Сирии, не считаясь с точкой зрения Соединенных Штатов, которые высказались против проведения подобной операции.
Израильский государственный деятель Яков Кедми заявил, что Вооруженные силы Турции начали операцию в отношении курдов в северной части Сирии, не считаясь с точкой зрения Соединенных Штатов, которые высказались против проведения подобной операции.
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