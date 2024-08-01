Подсчитана стоимость сборов ребенка в школу в 2024 году

«Авито Товары»: собрать ребенка в школу в 2024 году будет стоить больше 10 тысяч Собрать ребенка в школу в 2024 году будет стоить больше 10 тысяч рублей, однако можно сэкономить до 40 процентов, если искать вещи в ресейле, подсчитали аналитики «Авито Товаров».
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