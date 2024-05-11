Что посмотреть: ТОП 3 фильма на выходные

«ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+ 11 МАЯ, «ЗВЕЗДА», 15:10 1944 год. Немецкое командование разрабатывает операцию «Бисмарк», цель которой – дезориентировать советскую разведку, подбросив ложные сведения, и расставить войскам ловушку.
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