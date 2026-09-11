Алёна Косторная планирует отдать сына в спорт по его выбору

Европейская чемпионка Алёна Косторная рассказала о планах для сына в спорте. В 2023 году она перешла в парное катание с Георгием Куницей, который стал её мужем.
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