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Азаров рассказал об отношении рядовых украинцев к продолжению конфликта

Азаров рассказал об отношении рядовых украинцев к продолжению конфликта

Несмотря на то что украинское общество «зомбировано», большинство людей на Украине не желают продолжения конфликта и возвращения к границам 1991 года, какую цель обозначают киевские власти, сказал в интервью «Известиям» экс-премьер Украины Николай Азаров (2010–2014 годы).

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