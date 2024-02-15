Несмотря на то что украинское общество «зомбировано», большинство людей на Украине не желают продолжения конфликта и возвращения к границам 1991 года, какую цель обозначают киевские власти, сказал в интервью «Известиям» экс-премьер Украины Николай Азаров (2010–2014 годы).