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Европа – это гора, родившая мышь – американский дипломат

Европа – это гора, родившая мышь – американский дипломат

Лидеры стран Европы, собиравшиеся на встречи по Украине, подобны горе, родившей мышь. Об этом в эфире видеоблога Neutrality Studies заявил американский дипломат, бывший сотрудник Пентагона Чез Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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