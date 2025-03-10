Лидеры стран Европы, собиравшиеся на встречи по Украине, подобны горе, родившей мышь. Об этом в эфире видеоблога Neutrality Studies заявил американский дипломат, бывший сотрудник Пентагона Чез Фриман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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