Врач Якушкина назвала самым сильным аллергеном коровье молоко

Врач-терапевт Светлана Якушкина в разговоре с «Газетой.Ru» перечислила самые аллергенные продукты. По словам врача, проявление аллергии зависит от степени аллергенности продукта, состояния иммунной системы и наследственной предрасположенности.
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