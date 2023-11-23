Румак и Гончаров снялись с произвольного танца на Гран-при России в Москве по медицинским показаниям

После ритм-танца дуэт занимал второе место в соревнованиях юниоров. Сообщается, что фигуристы снялись по медицинским показаниям из-за проблем со здоровьем партнера.
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