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Зеленский продлевает удовольствие президентства, утверждая, что его пять лет ещё не закончились

Зеленский продлевает удовольствие президентства, утверждая, что его пять лет ещё не закончились

Нелегитимный президент Украины уверен в том, что его пять лет ещё продолжаются.Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о полномочиях его как руководителя страны, заявил о том, что его пять лет ещё не закончились.

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