Как накопить на отпуск мечты: 4 шага от финансового консультанта Натальи Колбасиной

Финансовый эксперт Наталья Колбасина рассказала ФАН, как грамотно спланировать идеальный отпуск. Многие мечтают об идеальном отпуске подальше от работы, но мало кто понимает, как грамотно его спланировать, чтобы не стать в процессе банкротом.