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Новости Брянска

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Брянцы могут изменить форму получения набора социальных услуг до 1 октября

Брянцы могут изменить форму получения набора социальных услуг до 1 октября

Жители Брянской области могут выбрать, получать льготы в натуральном виде или деньгами, стоимость денежной компенсации — 1825 рублей в месяц.

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