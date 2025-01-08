В Молдавии заявили о риске скорого экономического коллапса

Увеличение тарифов на электроэнергию в Молдавии может вызвать экономический коллапс в стране уже в ближайшее время, заявил в эфире телеканала Rlive представитель гражданского общества в компании Energocom Александр Слусарь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии