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Депутат Водолацкий: ВСУ не успели создать мощные укрепрайоны под Сумами

Депутат Водолацкий: ВСУ не успели создать мощные укрепрайоны под Сумами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели создать мощные укрепрайоны в Сумской области Украины, где в настоящее время войска ВС РФ работают над созданием буферной зоны по указу президента РФ Владимира Путина.

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