Чемпионат Франции. Переходный матч. «Реймс» встретится с «Метцем» в ответной игре

«Реймс», финишировавший 16-м в Лиге 1, примет «Метц», занявший 3-е место в Лиге 2. Переходный матч за Лигу 1 Ответный матч Реймс – Метц Дата проведения 29 мая, 21:30, «Огюст Делон» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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