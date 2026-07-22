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Царьград

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NYT: Россия не уступит, что бы ни делал Запад

NYT: Россия не уступит, что бы ни делал Запад

С начала СВО многие западные политики ожидали краха Москвы, но реальность показала, что победить русских не так-то просто.

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